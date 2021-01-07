Популярный российский блогер Wylsacom рассказал о финансовых плюсах 2020 года

Популярный российский блогер рассказал о финансовых плюсах 2020 года.

Не для всех ушедший 2020 год оказался плохим. Так, для популярного российского блогера Валентина Петухова, или Wylsacom, в финансовом плане он оказался одним из самых успешных. Кстати, в списках Forbes за октябрь 2020 года Петухов был на втором месте с доходом в 3,41 млн долларов.

«Как ни странно, кризис, который ударил по всем и нас тоже задел, с точки зрения количества рекламных контрактов, денег, он, конечно, сыграл в плюс», - признался блогер.

То, что для многих оказалось бременем - коронавирусные ограничения, блогеру удалось повернуть в свою пользу. Так, при отмене многих мероприятий Wylsacom немало сэкономил на поездках.

«Сегодня можно сказать что 20-й год — один из самых успешных, если в деньгах считать», - заключил он.

Вместе с тем летом прошлого года на портале Adindex российским блогерам прогнозировали значительное снижение доходов. Из-за уменьшения объема рынка доход с рекламы у них с января по август прошлого года упал на 600 млн рублей.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529