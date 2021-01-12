Современные корабли ВМС США оказались медленнее сухогрузов

Вчера, 21:20

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Современные корабли ВМС США оказались медленнее сухогрузов

Ультрасовременные боевые корабли ВМС США, созданные в рамках проекта Littoral Combat Ship, оказались полностью бесполезными, так как выяснилось, что они абсолютно не способны развивать прогнозируемую скорость в 47 узлов. Об этом пишет «Взгляд.ру».

Из-за просчета американских инженеров, целых класс военных кораблей обернулся в милионнодолларовый металлолом. Предполагалось, что главным преимуществом кораблей проекта LCS станет модульность — при надобности, данная морская техника могла быть быстро переоборудована под другие цели. Также эти корабли должны были развивать приличную скорость в 47 узлов, но в ходе испытаний стало понятно, что этот проект является полностью провальным.


Сообщается, что в рамках проекта LCS были созданы два типа кораблей — «Freedom» и «Independence», которые имели некоторые отличительные особенности в конструкции. Главная ошибка инженеров была создана еще в самом начале — поскольку заявленные модули так и не были спроектированы. При этом у кораблей класса «Freedom» появилась еще одна существенная проблема — редукторы главной энергетической установки при наборе кораблем максимальной скорости попросту начали разрушаться, а некоторые компоненты вышли из строя еще даже до набора кораблем скорости в 47 узлов. Из-за этого не удалось запустить на полную мощность турбины, а без них военный корабль способен лишь неспешно курсировать на скорости в 12 узлов, с которой движутся обычные сухогрузные корабли. 

Хуже всего то, что устранить данные неполадки не представляется возможным, так как ошибки были допущены еще на этапе проектирования — таким образом, флот ВМС США пополнился очень дорогостоящим, но абсолютно бесполезным металлоломом.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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