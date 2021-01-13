Истребители МиГ-31БМ отработали уничтожение самолета-разведчика противника

Сегодня, 13:50

Ольга Громова

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Истребители МиГ-31БМ отработали уничтожение самолета-разведчика противника

Учебный бой истребителей МиГ-31БМ дислоцированного в Пермском крае авиаполка ЦВО завершился полным уничтожением условного противника, нарушившего воздушное пространство России.

Отработка проходила в реальных условиях на высоте свыше пяти километров. Обычный истребитель МиГ-31 вжился в роль самолета-разведчика противника, а два модернизированных МиГа были отправлены на его перехват. При этом им довелось взлетать в условиях нереально сложной метеообстановки - при плохой видимости и сильнейшем боковом ветре.


Невзирая на это, военные летчики сумели найти сверхзвуковую цель без привлечения наземных средств противовоздушной обороны. После этого по ней были произведены имитационные удары ракетами дальнего радиуса действия.

Всего в операции были задействованы 80 человек летного и инженерно-технического состава, передает телеканал «Звезда».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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