Для ВМС США создают беспилотного противника российских подводных лодок

Сегодня, 00:20

Анна Лисова

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Для ВМС США создают беспилотного противника российских подводных лодок

В США завершаются работы по созданию нового подводного «стелс»-беспилотника Orca.

Американские СМИ уже пишут о том, что этот аппарат позволит США успешно противостоять России в Мировом океане, поскольку он получил «тихую» силовую установку, что позволяет ему заходить в территориальные воды потенциальных противников США.

Orca создается компанией Huntington Ingall’s Hampton Center по заказу ВМС США. Этот аппарат может использоваться не только для изучения вод Мирового океана. Также его можно использовать для выполнения военных задач.


Согласно данным, которые уже были озвучены, Orca может работать в полностью автономном режиме, уходя на расстояние более чем 10 тыс. километров. 

«Сверхбольшой беспилотный подводный аппарат» Orca будет судном длиной 51 фут (16 метров). Ожидается, что Orca поступит на вооружение ВМС США в 2022 году.

Эксперты, комментируя громкие заявления американских СМИ по поводу возможностей этого подводного аппарата, отмечают, что при длине в 16 метров вряд ли ему удастся пройти незаметно вблизи границ России. К тому же, Россия уверенно продолжает наращивать присутствие своего флота в наиболее значимых районах планеты, что позволяет успешно отслеживать перемещения американских подводных лодок и беспилотников.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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