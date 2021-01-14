В Пентагоне потеряли все восемь российских субмарин проекта «Варшавянка»

Сегодня, 20:15

Ольга Громова

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В Пентагоне потеряли все восемь российских субмарин проекта «Варшавянка»

Пентагон упустил из виду сразу восемь российских субмарин. Об этом пишет Avia.pro.

Военные США оказались неспособными отследить перемещение в мировом океане российских дизель-электрических подлодок проекта «Варшавянка». Они вынуждены были признать, что местонахождение подлодок можно установить только в случае, если они пребывают в надводном положении. На глубинах же они абсолютно невидимы.


«Лодки проекта 877 могут сражаться как с подлодками, так и с надводными кораблями и предназначены для защиты военно-морских баз, береговой линии и морских коммуникаций», - пишет The National Interest, отмечая, что скрытность делает их действительно тем самым противником, с которым лучше никогда не сталкиваться.

У них практически бесшумные силовые агрегаты. Выверенная обтекаемая форма и специальное гидроакустическое покрытие корпуса, в свою очередь, способствуют снижению акустической сигнатуры.

Не зря за такими субмаринами из-за их скрытности на Западе прочно закрепилось прозвище «Черная дыра», констатирует издание.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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