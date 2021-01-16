США разрабатывают датчик слежения за пусками гиперзвуковых ракет

Сегодня, 01:05

Александр Зуев

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США разрабатывают датчик слежения за пусками гиперзвуковых ракет

Пресс-служба Пентагона 14 января сообщила, что с компанией L3 Harris Technologies был заключен контракт на 121 млн долларов на создание опытного образца спутника для отслеживания перемещения гиперзвукового оружия.

Агентство по противоракетной обороне США требует от исполнителя продемонстрировать возможности прототипа на орбите к 14 июля 2023 года.

Отметим, что американское военное ведомство пришло к выводу, что США могут защитить себя от атаки гиперзвуковым оружием только, создав на орбите Земли низкоорбитальные спутники, которые будут подключены к единой сенсорной системе противоракетной обороны.


В декабре минувшего года Конгресс США увеличил на 130 млн долларов бюджет Агентства по противоракетной обороне в рамках американского военного бюджета на 2021 финансовый год. Эти дополнительные средства должны быть направлены на создание новой группировки спутников, которые, находясь на низкой орбите, будут предоставлять данные по гиперзвуковому оружию.

Разработка спутников, которые должны быть оснащены инфракрасными системами обнаружения, ведется в рамках проекта WFOV. Спутники WFOV будут отвечать за первичное обнаружение гиперзвуковых целей и передачу данных космическим аппаратам HBTSS для более точного распознавания и формирования целеуказания. Первые аппараты должны быть созданы к сентябрю 2022 года.

Ранее Владимир Путин заявил, что наличие нового гиперзвукового оружия у России оказывает влияние на ситуацию в мире. Он также отметил, что у США есть высокоточное оружие, но гиперзвукового пока у них нет.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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