Авиация ВКС РФ появилась в зоне конфликта курдов и турок

Сегодня, 09:50

Анна Лисова

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Авиация ВКС РФ появилась в зоне конфликта курдов и турок

На севере Сирии замечена российская авиация. 

Россия усилила присутствие в районе города Айн Исса, который пытаются захватить протурецкие джихадисты. 

Несмотря на то, что в Айн Иссе находились российские военные, боевики предприняли несколько попыток взять штурмом этот город.

Россия решила не только усилить количество военных в Айн Иссе, но и начала переброску туда свою авиацию и дополнительную технику. Источник сообщил, что в городе уже пребывает до 500 российских военных. Но их количество может быть увеличено, поскольку идет подготовка к зачистке северной части Сирии от джихадистов. Это позволит восстановить контроль Дамаска над территориями страны до турецкой границы.

 

Несколько источников подтвердили информацию, что в северную часть Сирии прибывают российские военно-транспортные самолеты с личным составом и неким грузом. Официально эту информацию не комментируют. Но то, что Россия активно начала использовать аэродром в городе Камышлы, наводит на мысль о планах провести зачистку на севере Сирии. 

Информации о том, какую технику перебрасывает РФ в северную часть САР пока нет. Предположительно, транспортируется не только бронетехника, но и артиллерия. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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