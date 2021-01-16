Авиация ВКС РФ появилась в зоне конфликта курдов и турок

На севере Сирии замечена российская авиация.

Россия усилила присутствие в районе города Айн Исса, который пытаются захватить протурецкие джихадисты.

Несмотря на то, что в Айн Иссе находились российские военные, боевики предприняли несколько попыток взять штурмом этот город.

Россия решила не только усилить количество военных в Айн Иссе, но и начала переброску туда свою авиацию и дополнительную технику. Источник сообщил, что в городе уже пребывает до 500 российских военных. Но их количество может быть увеличено, поскольку идет подготовка к зачистке северной части Сирии от джихадистов. Это позволит восстановить контроль Дамаска над территориями страны до турецкой границы.

Несколько источников подтвердили информацию, что в северную часть Сирии прибывают российские военно-транспортные самолеты с личным составом и неким грузом. Официально эту информацию не комментируют. Но то, что Россия активно начала использовать аэродром в городе Камышлы, наводит на мысль о планах провести зачистку на севере Сирии.

Информации о том, какую технику перебрасывает РФ в северную часть САР пока нет. Предположительно, транспортируется не только бронетехника, но и артиллерия.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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