Турция испытывает третий прототип ударного беспилотника Bayraktar Akinci с украинскими двигателями

В Турции стартовали наземные испытания нового тяжелого ударного беспилотника Bayraktar Akinci. Об этом проинформировала пресс-служба компании Baykar, являющейся производителем данного БПЛА.

В сообщении делается акцент на том, что третий прототип нового ударного беспилотника оснащается двумя турбовинтовыми двигателями АИ-450Т, которые были произведены в первом полугодии 2020 года украинским предприятием - Запорожским машиностроительным КБ «Прогресс» им. академика А.И. Ивченко.

Производитель позиционирует новый Bayraktar Akinci как тяжелый беспилотник. Его взлетная масса заявлена в 5,5 тонн, а масса боевой нагрузки может исчисляться 1350 килограммами.

Длина нового ударного БПЛА - 12,2 метра, а размах крыла - не менее 20 метров. Навесное оборудование и оружие может быть размещено на восьми внешних точках подвески.

Беспилотник, как предполагается, сможет работать в воздухе до 24 часов подряд на высотах до 12 километров. Скорость, которую аппарат сможет развивать - порядка 360 километров в час. Крейсерская скорость заявлена на уровне 240 километров.

Новый аппарат будет полностью осуществлять полет в автоматическом режиме, сможет самостоятельно взлетать и совершать посадку.

На Украине заявили, что новый турецкий беспилотник разработан с учетом войн и вооруженных конфликтов 21-ого века, а предназначаться он будет, в основном, для турецких и украинских вооруженных сил.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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