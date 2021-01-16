Иранская армия заблокировала американских военных в восточной Сирии

В восточной части Сирии иранские военные заблокировали американскую военную колону.

Источник сообщил, что в ответ на это израильская авиация атаковала снова в этом районе с воздуха позиции иранских сил.

Ранее иранские военные не захотели пропускать через сирийско-иранскую границу колонну американской бронетехники. И уже спустя несколько часов израильские ВВС нанесли воздушный удар по позициям КСИР в восточной Сирии.

Колонна американских военных после этого удара вошла в район, который хотели занять американцы. Источник сообщил, что это уже не первый подобный случай за минувшую неделю. США продолжают наращивать присутствие в северо-восточной части Сирии, направляя военных из Ирака.

Иранские военные пытаются противодействовать американцам в их попытке закрепиться в восточной части Сирии. Позиции США регулярно обстреливаются. Предположительно их могут атаковать силы КСИР.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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