В США раскрыли план нападения на Россию в 2020 году

Вчера, 23:30

0

Image 16+
В США раскрыли план нападения на Россию в 2020 году

Американская авиация планирует осуществить «глубокий удар по вражеской цели», о чем сообщил майор Теодор Эллис, подразумевая под «целью» Россию и Китай. Известно, что для осуществления этой цели будут продолжены усиленные учения, которые начались еще в 2020 году, пишет «Lenta.ru».

Майор 53-го крыла ВВС США Теодор Эллис косвенно указал, что целью таких усиленных военных учений США является дестабилизация военной мощи Китая и России. Он прокомментировал, что летом 2020 года на авиабазе Энглин в штате Флорида была проведена отработка маневров с участием B-2 Spirit, истребителя пятого поколения F-35 Lightning II и секретного малозаметного дрона RQ-170 Sentinel. Второй этап учений был проведен в ноябре — на нем ВВС США отработали уничтожение объектов вражеской ПВО, которые воплощали собой российские системы. В ходе маневров был задействован самолет EC-130H Compass Call и истребитель F-15E Strike Eagle, оснащенный системой Ea. 

Теперь майор Теодор Эллис отметил, что заключительный этап учений пройдет на Аляске, для чего туда будет доставлен модифицированный истребитель четвертого поколения F-15EX Advanced Eagle. Примечательно, что целью модернизации такого истребителя было решение сложных задач в Индо-Тихоокеанском регионе. 

«Эти шаги имеют решающее значение для удержания ВВС США на переднем крае, когда речь заходит о соперничестве великой державы с Китаем и Россией», - прокомментировал майор.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В США раскрыли план нападения на Россию в 2020 году

Вчера, 23:30

Эксперты из Китая предупредили мир о мрачных последствиях пандемии

15-01-2021, 17:50

В США раскритиковали новое гиперзвуковое оружие России

15-01-2021, 15:00

Трамп готов рассекретить информацию о сбитом над Донбассом Boeing 777

15-01-2021, 10:00

В НАТО обеспокоены усилением присутствия России в Балтии, на Черном море и в Северной Африке

14-01-2021, 23:00

В Пентагоне потеряли все восемь российских субмарин проекта «Варшавянка»

14-01-2021, 20:15

Минобороны Швеции опубликовало ролики о возможной войне с Россией

14-01-2021, 15:35

Россия и НАТО переходят во взаимные лобовые атаки

14-01-2021, 13:05

Sina: флот США ждут неприятности на подходе к берегам России

14-01-2021, 10:45

В Турции рассказали о Трампе, ослепленном личными амбициями

14-01-2021, 10:15

Эксперты оценили потери Армении в Карабахской войне в $38,4 млрд

13-01-2021, 15:40

Anadolu: Спецназ РФ предпринял попытку проникновения в тыл Сирийской национальной армии

13-01-2021, 15:15

Глава контрразведки США: поставкам вакцины угрожают РФ и Китай

13-01-2021, 11:30

В Средиземном море на российский грузовой корабль «Адлер» высадился спецназ НАТО

13-01-2021, 10:10

Эксперт? Турецкие военные базы в Азербайджане направлены против России

13-01-2021, 09:20

Политолог Сатановский рассказал о печальных сценариях, которые неминуемы для Трампа

12-01-2021, 23:10

Украина стала мировым лидером по росту минимальной зарплаты

12-01-2021, 17:50

Эксперты считают, что расколотые США станут еще опаснее для внешнего мира

12-01-2021, 17:10

Маршруты самолетов Турции в Азербайджан раскрыли военные планы Эрдогана в Закавказье

12-01-2021, 08:55

Эксперт Бекдил: Турцию ждет расплата за приобретение российских С-400

11-01-2021, 22:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров