Американская авиация планирует осуществить «глубокий удар по вражеской цели», о чем сообщил майор Теодор Эллис, подразумевая под «целью» Россию и Китай. Известно, что для осуществления этой цели будут продолжены усиленные учения, которые начались еще в 2020 году, пишет «Lenta.ru».

Майор 53-го крыла ВВС США Теодор Эллис косвенно указал, что целью таких усиленных военных учений США является дестабилизация военной мощи Китая и России. Он прокомментировал, что летом 2020 года на авиабазе Энглин в штате Флорида была проведена отработка маневров с участием B-2 Spirit, истребителя пятого поколения F-35 Lightning II и секретного малозаметного дрона RQ-170 Sentinel. Второй этап учений был проведен в ноябре — на нем ВВС США отработали уничтожение объектов вражеской ПВО, которые воплощали собой российские системы. В ходе маневров был задействован самолет EC-130H Compass Call и истребитель F-15E Strike Eagle, оснащенный системой Ea.





Теперь майор Теодор Эллис отметил, что заключительный этап учений пройдет на Аляске, для чего туда будет доставлен модифицированный истребитель четвертого поколения F-15EX Advanced Eagle. Примечательно, что целью модернизации такого истребителя было решение сложных задач в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Эти шаги имеют решающее значение для удержания ВВС США на переднем крае, когда речь заходит о соперничестве великой державы с Китаем и Россией», - прокомментировал майор.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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