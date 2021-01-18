Сирийскую армию на севере вооружили ПЗРК из-за вероятного турецкого вторжения

Военных сирийской армии, занимающих позиции на севере САР, вооружили переносными зенитно-ракетными комплексами. Об этом сообщил источник, уточнив, что данная мера предпринимается для того, чтобы защититься от мощного наступления турецких сил, передает Аvia.pro .

Военное руководство Сирии получило информацию о том, что Анкара готовит мощное наступление на северных сирийских территориях. Оно может пройти при поддержке боевой авиации. И чтобы подготовиться к возможному вторжению с севера, решено выдать солдатам САА дополнительное вооружение.





Информация о том, что сирийским военным выдают ПЗРК, прозвучала из нескольких источников. Обучали их использовать сирийских солдат российские военнослужащиt. А это указывает, что Россия готова к тому, чтобы жестко ответить Турции на любые попытки эскалации ситуации в регионе.

Военные аналитики отмечают, что напряженность на севере Сирии сильно возросла в последние недели. Турция продолжает стягивать в этот район бронетехнику и артиллерию, которые используются протурецкими силами в попытках занять новые населенные пункты.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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