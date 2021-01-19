Издание National Interest рассказало о новом гениальном оружии России

В National Interest рассказали о новом гениальном оружии России.

По мнению военных аналитиков из США, Россия смогла добиться больших успехов в разработке уникального вооружения, которое способно внушить страх любому врагу. Речь идет о беспилотных подводных аппаратах типа «Посейдон», которые долгое время считались вымыслом россиян. Об этом сообщается в издании The National Interest.

«Торпеда «Посейдон» в течение многих лет была предметом слухов и скептицизма. Этот проект казался слишком фантастическим, чтобы быть реальностью», - отмечают авторы материала.

Однако вскоре мир убедился, что такое оружие - реальность: сначала в 2016 году его подтвердили отчеты Пентагона, а в 2018 году - Владимир Путин «презентовал» в трехмерном видео атаку «Посейдоном» некоего города и группы авианосцев. А вскоре обнародовали и реальные кадры с запуска таких беспилотников.

«Посейдон» действительно представляет собой грозное оружие: крупнейшая в мире торпеда длиной в 24 м и диаметром в 1,6 метра, она имеет миниатюрную ядерную установку, благодаря которой способна преодолеть под водой тысячи километров со скоростью свыше 100 км в час. Кроме того, такой подводный «дрон» может опускаться вниз почти до километра.

«Для сравнения, американские подводные лодки работают на глубине до 240 метров и развивают скорость до 30 узлов. Их торпеды Mark 48 могут развивать скорость до 55 узлов и не рассчитаны на большую глубину, чем 800 метров», — отметили эксперты.

В скором времени Москва намерена спустить на воду носителя «Посейдонов» - атомную подводную лодку специального назначения «Хабаровск».

В The National Interest полагают, что в итоге это оружие все же не повлияет на баланс сил между Россией и Западом. Однако сам факт его существования будет психологически давить на возможных противников России:

«Хотя «Посейдон» не меняет коренным образом баланс сил, он показывает, что человечество склонно продолжать разрабатывать гениальное, но в значительной степени избыточное новое оружие», — подвели итог обозреватели.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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