Sohu: Россия успешно пресекла попытку НАТО заблокировать ВМФ

Аналитики китайского военного обозревателя «Sohu» сообщили о ловком маневре России, благодаря которому удалось пресечь намерение НАТО заблокировать российский ВМФ. Не пытаясь «догонять» США по количеству авианосцев и других больших кораблей, Москва сделала упор на развитие атомного подводного флота, передает «ПолитРоссия».

Как отметили китайские эксперты, оборонный бюджет США в десять раз превышает такую же сферу расходов России, в связи с чем Москве пришлось искать другие пути для укрепления своей мощности.

«Авианосцы и другие военные тяжелые корабли требуют слишком много вложений, а их эффективность не всегда оправдана. Поэтому Россия сосредоточилась на укреплении своего подводного флота, который имеет ряд преимуществ — в частности, возможность использовать межконтинентальные баллистические ракеты», - указано в публикации «Sohu».

В числе преимуществ большой численности подводного флота является и его скрытность, которая позволит эффективно контролировать территорию вокруг российских границ. Благодаря прогрессу в строительстве сверхпрочных корпусов для подлодок, России удалось добиться практически абсолютной неуязвимости своего подводного арсенала.

«Возрастание количества подводных субмарин у России точно не радует США — ведь российские подлодки обесценивают и фактически пресекают намерения Вашингтона заблокировать российский флот своими авианосцами. Сейчас США не может даже приблизиться к российским берегам на своих громадных авианосцах, поскольку справедливо опасаются их потерять», - добавили эксперты «Sohu».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529