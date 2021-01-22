На Западе заявили, что у России есть качественный ответ на секретное оружие США

Американский военный эксперт и консультант Себастьен Роблин предположил, что Россия располагает неким секретным оружием, которое способно деморализовать американских военных. Несмотря на наличие «секретного оружия США» в виде противотанковой ракеты FGM-148 Javelin, российские танки оснащены системами, которые способны заблокировать действие американского вооружения. Об этом пишет «NewInform».

Себастьен Роблин в своей авторской статье указал, что инфракрасный управляемый «Джавелин» имеет прекрасную защиту и отлично зарекомендовал себя при столкновениях в Ираке, Сирии и Афганистане.

«Внешне это секретное оружие не имеет впечатляющих характеристик, и выглядит как неуклюжая гантель. Однако для того, чтобы успешно поразить танк не нужно никакого внешнего лоска — самое главное, что внутри у этой ракеты», - написал Роблин.

Эксперт указал, что FGM-148 Javelin оснащена инфракрасным датчиком с несколькими режимами обзора, включая 4-кратный оптический зум, 4-кратный зеленый тепловизор и 12-кратный узконаправленный зум, активируемый для наведения на цель. Благодаря этому инфракрасный искатель ракеты, используя гироскопы и карданы, вносит коррективы с помощью подруливающих устройств.

Американский эксперт отметил, что Россия уже давно наблюдает за испытаниями FGM-148 Javelin, и подготовила свой «ответ». Для этого новейшие российские танки были оснащены эффективными контрмерами в виде систем Relikt и Mechanit — они оснащены двойными слоями радарных пластин ERA, предназначенных для поражения тандемных зарядов боеголовок. Кроме этого, российские танки получили специальные активные защиты «Штора» и «Афганит», которые могут буквально сокрыть танк от инфракрасных искателей FGM-148 Javelin.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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