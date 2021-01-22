NetEase: Россия жестко отреагирует на приближение авианосцев США к своим берегам

Обозреватели китайского издания «NetEase» спрогнозировали полный провал для США, в случае если американские авианосцы попытаются подойти к российским границам. По мнению аналитиков, Россия однозначно больше не будет терпеть никаких провокаций со стороны США, и отреагирует быстрым и жестким ответом.

Журналисты «NetEase» указали, что несмотря на экономический и внутриполитический кризис, США не оставляют попыток «досадить» России, проявляя по отношению к Москве агрессивную внешнюю политику. Американские журналисты неустанно освещают в СМИ преимущества своих мощных ВМС, которые якобы могут одномоментно деморализовать противника в лице России.

Известно, что на сегодняшний день основу ВМС США составляют 11 авианосцев, однако, по мнению китайских экспертов, Россия не падет под напором даже такого количества тяжелого орудия.

«Еще во времена СССР флоту было дано разрешение в случае пересечения противником условной красной линии сразу жестко пресекать провокации. И сегодня эту тенденцию сохраняет российский флот, который стал прямым наследником военно-морских сил Советского Союза. Поэтому если американские авианосцы даже просто приблизятся к российским берегам, реакция будет максимально жесткой и быстрой», - сообщили эксперты «NetEase».

Аналитики напомнили, что в распоряжении России остаются многочисленные ракеты и весьма продвинутые атомные подводные лодки, которые не только дадут достойный отпор США, но и навсегда отобьют у Вашингтона охоту оказывать провокации для России.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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