Боеспособные корабли российского флота «опустились» до уровня Южной Кореи — такой вывод сделали журналисты издания «Военно-промышленный курьер». Причем эксперты уверяют, что данная оценка еще является оптимистической — ведь в случае реального и внезапного военного противостояния, количество исправных и боеспособных кораблей РФ, готовых вступить в бой, будет даже меньше, чем у Южной Кореи.

Согласно публикации «Военно-промышленного курьера», ВМФ России «опустился до уровня примерно Южной Кореи», что является еще очень приукрашенной оценкой. Эксперты провели исследование и оценили уровень боеготовности российского флота, в случае внезапного нападения противника. Выводы оказались неутешительными.

«Атомные подлодки и авианосец действительно являются сильной стороной ВМФ. Однако только в случае, если они исправны. Но авианосец в вечном ремонте, уровень подготовки корабельных авиаполков сегодня можно считать лишь поводом для ругательств и не более того», - подытожили журналисты.

Касательно двух универсальных десантных кораблей проекта 23900, которые еще достраиваются в Керчи, журналисты указали, что под данные изделия до сих пор не обеспечили действующие десантные вертолеты, подходящий плавтыл и мощную главную энергетическую установку.

«Это ставит под вопрос практическую реализуемость данного проекта — вполне вероятно, что по завершению строительства он окажется просто непригодным для применения», - значится в издании.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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