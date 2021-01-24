Издание Forbes объяснило неспособность России построить авианосец

В настоящее время Российская Федерация усиленными темпами строит субмарины, корветы, фрегаты для нужд своего ВМФ. Пока что на российских верфях не идёт даже речи об изготовлении военных кораблей особо крупного класса типа авианосцев.

На днях американское издание Forbes опубликовало пространную статью. В данном материале журнал популярно объясняет своим читателям о всех истинных причинах, в результате которых Москва оказалась неспособной на протяжении многих десятков лет на строительство современных боевых авианосцев для своей армии. В частности, издание предполагает, что российские верфи до сих пор не оправились от постсоветского коллапса. Как утверждает популярный аналитик по современным мировым вооружениям Павел Лузин, мнение которого решил осветить известный американский журнал, наиболее возможной, и, может быть, основной проблемой судостроительной сферы Российской Федерации является отсутствие силовых агрегатов, наиболее подходящих для конструкции боевых авианосцев.

«Военно-промышленный комплекс РФ даже в настоящее, продвинутое в техническом отношении время, не в состоянии производить достойные двигатели, которые бы были в достаточной степени мощные и эффективные для этих типов кораблей», — уверен эксперт.

В связи с беспрерывными санкциями от Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза, Российская Федерация не может приобретать установки силового назначения необходимой мощности и комплектации ни у одного западного государства.

«Новый авианосец собственной конструкции, по всей вероятности, промышленность Российской Федерации, не способна изготовить», — такое мнение выразил журнал Forbes.

Подобным высказыванием аналитическое издание дало свой комментарий сообщению ТАСС, опубликованному в январе. Агентство писало о нескольких проектах отечественного Невского проектно-конструкторского бюро (ПКБ). Одним из таких проектов является создание универсального морского корабля (УМК) «Варан». Военное судно, по замыслу проектировщиков, вмещает 24 многоцелевых самолета, шесть вертолетов и до 20 беспилотных летательных аппаратов. Издание отметило, что у России нет средств на реализацию данного проекта, а также подходящих беспилотников.

«Невское ПКБ просто мечтает вслух», — пишет журнал.

В январе издание The Drive написало, что России следует отказаться от своего единственного авианосца — «проклятого» «Адмирала Кузнецова», сосредоточившись на строительстве пары новых универсальных десантных кораблей (УДК).

6 июля 2020 года в России произвели закладку сразу шести боевых кораблей, в частности, в Керчи — УДК (вертолетоносцев) «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900 «Прибой».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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