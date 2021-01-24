Финляндия провела одновременный запуск 240 ракет у границ России

Сегодня, 18:35

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Финляндия провела одновременный запуск 240 ракет у границ России

24 января прошли учения ракетных подразделений ВС Финляндии, кадры с которых уже появились в свободном доступе в Сети. В ходе учения было запущено 240 ракет в непосредственной близости от российских границ, что могло нести в себе определенный подтекст, информирует «Популярная механика».

Исходя из опубликованных кадров, во время учений военнослужащие ракетных подразделений ВС Финляндии запустили в небо порядка 240 ракет, на что им понадобилось всего 60 секунд. После такого масштабного залпа на полигоне осталось большое количество глубоких воронок. 

Тот факт, что данное мероприятие проводилось непосредственно вблизи границ с Россией, говорит о том, что Финляндия заодно решила продемонстрировать граничащей стране свою мощь и боеготовность, что могло стать своеобразным «ответом» на схожие учение российских военных. Известно, что накануне Россия также проводила аналогичные учения, в ходе которых были запущены 270 снарядов РСЗО БМ-21 «Град». 

Примечательно, что столь массивные стрельбы рядом с российскими границами не проводились уже несколько лет, хотя НАТО и другие западные партнеры рассматривают РФ в качестве потенциального противника – поэтому внезапная активизация Финляндии может стать тревожным сигналом для РФ.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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