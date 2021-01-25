США защитят своих союзников на Ближнем Востоке и в Европе «Железным куполом»

Журналисты израильского обозревателя «Haaretz» сообщили о переброске в одну из арабских стран Персидского залива двух батарей тактической системы перехвата воздушных целей, что фактически обеспечивает «Железный купол» на территории. Вероятнее всего, такие оборонительные системы будут защищать американские войска и их союзников от атак Ирана и его сообщников, информирует «EaDaily».

Как отмечает израильское издание, на правах анонимности некий источник указал о переброске США двух батарей тактической системы, однако не раскрыл, какая именно из монархий Персидского залива приняла на своей территории такой «Железный купол».

Эксперты предполагают, что США разместит один или несколько таких «Железных куполов» и в Восточной Европе, чтобы обеспечить себе безопасность в случае попытки России атаковать американскую стратегическую инфраструктуру, размещенную в Европе.

«Израильская оборонная компания Rafael Advanced Defense Systems получила заказ на создание производственной линии в США по сборке данных тактических систем для ВС США, а также некоторых других стран на Ближнем Востоке, Европе и Азии», - указано в публикации «Haaretz».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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