Военные силы США успешно испытали воздушный авианосец

Военные силы США провели испытания «летающего авианосца» Х-61А, разработанного компанией Dynetics. Оказалось, что аппарат можно запускать с борта военно-транспортного самолета-носителя С-130. Об этом сообщает «Naked Science».

Так, испытания БПЛА проходили на полигоне Дагвей в штате Юта. В первую очередь разработчики проверяли безопасность его эксплуатации. В результате аппарат продемонстрировал способность взаимодействовать с самолетом-носителем, что можно считать серьезным прогрессом.





«Наша главная цель – это максимально усовершенствовать систему при помощи достижения целей в тестировании и точном сборе данных», - рассказал представитель компании-производителя Тим Китер.

Также специалист рассказал, что на землю БПЛА вернулись с помощью парашютной системы, как было и во время прошлых тестирований. В 2021 году аппараты пройдут еще несколько необходимых тестов.

Стоит отметить, что далеко не все испытания Х-61А оказывались для американцев успешными. Так, в октябре 2020 года разработчики пытались поймать БПЛА манипулятором С-130, но успеха это не имело.

Напомним, что БПЛА Х-61А выполнил свой первый полет в ноябре 2019 года. Практическая дальность аппарата достигает 550 километров, а максимальная полезная нагрузка составляет 68 килограмм.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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