Авианосец ВВС США «Теодор Рузвельт» остановили 15 истребителей и 6 бомбардировщиков КНР

Сегодня, 08:40

Анна Лисова

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Авианосец ВВС США «Теодор Рузвельт» остановили 15 истребителей и 6 бомбардировщиков КНР

Китайские военные самолеты пролетели над ударной группой ВМС США, во главе с авианосцем «Теодор Рузвельт».

Как сообщает Аvia.pro, над силами ВМС США совершили полет 15 истребителей и 6 бомбардировщиков, деморализовав американских военных. 

Авиация КНР остановила авианосную группу ВМС США, которая подошла к китайской границе. Самолеты, которые были отправлены на перехват американским силам, несли в том числе гиперзвуковые ракеты, а также противокорабельные ракеты. Два из Н-6К ВВС КНР были вооружены гиперзвуковыми ракетами, являющиеся аналогами российских АРК «Кинжал».


Китайская военная авиация совершила полет лишь в нескольких десятках километров от авианосца и кораблей, которые его сопровождали. Истребители же приблизились на расстояние в несколько сотен метров. Из-за опасности, которую они создали, силы ВМС были вынуждены остановить движение. 

В Китае подчеркнули, что в дальнейшем будут жестко пресекать любые провокации со стороны США и не потерпят непосредственно у своих границ американских военных. 

 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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