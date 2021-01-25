Авианосец ВВС США «Теодор Рузвельт» остановили 15 истребителей и 6 бомбардировщиков КНР

Китайские военные самолеты пролетели над ударной группой ВМС США, во главе с авианосцем «Теодор Рузвельт».

Как сообщает Аvia.pro , над силами ВМС США совершили полет 15 истребителей и 6 бомбардировщиков, деморализовав американских военных.

Авиация КНР остановила авианосную группу ВМС США, которая подошла к китайской границе. Самолеты, которые были отправлены на перехват американским силам, несли в том числе гиперзвуковые ракеты, а также противокорабельные ракеты. Два из Н-6К ВВС КНР были вооружены гиперзвуковыми ракетами, являющиеся аналогами российских АРК «Кинжал».

Китайская военная авиация совершила полет лишь в нескольких десятках километров от авианосца и кораблей, которые его сопровождали. Истребители же приблизились на расстояние в несколько сотен метров. Из-за опасности, которую они создали, силы ВМС были вынуждены остановить движение.

В Китае подчеркнули, что в дальнейшем будут жестко пресекать любые провокации со стороны США и не потерпят непосредственно у своих границ американских военных.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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