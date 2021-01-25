Китай: Установка РЛС в Крыму поможет России контролировать страны НАТО

Сегодня, 20:10

Александр Зуев

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Китай: Установка РЛС в Крыму поможет России контролировать страны НАТО

Китайские аналитики издания Baijiahao упомянули о планах России восстановить советскую РЛС «Днепр» в Крыму в связи с напряженными отношениями с Западом из-за Украины. Обозреватели также отмечают, что теперь в Севастополе строят новую РЛС «Воронеж-М».

Известно, что несколько лет назад Россия приняла решение о восстановлении советской радиолокационной станции дальнего обнаружения ракет. Радиус действия станции, которая способна обнаружить даже межконтинентальные баллистические ракеты, запущенные из Черного и Средиземного морей, покрывал половину территории Европы. 

«Днепр» — это первое поколение советских радиолокационных станций, предназначенных для контроля космических пространств и раннего предупреждения об атаке баллистических ракет. 

Каждая решетка станции,  разработанной на основе усовершенствованной РЛС «Днестр-М», представляет собой двухсекторную рупорную антенну, у которой есть два ряда щелевых антенн в двух волноводах с набором приемного оборудования на каждой.

Советский Союз установил восемь подобных радиолокационных станций вдоль своих границ. После распада СССР только четыре оказались на территории России.

Китайские аналитики отмечают, что учитывая напряженные отношения с Западом, Россия приняла правильное решение о временном возобновлении использования советской РЛС.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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