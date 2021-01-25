Война на Донбассе заставила США создать новый ЗРК

Сегодня, 20:55

Александр Зуев

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Война на Донбассе заставила США создать новый ЗРК

Военные действия на Донбассе подтолкнули США к созданию ЗРК малого радиуса действия на базе бронемашины Stryker. 

Задачей  зенитных ракетных комплексов IM-SHORAD является выявление и ликвидация воздушных объектов - крылатых ракет, беспилотников и вертолетов.

В 2015 году исследовательская служба американского Конгресса  провела анализ боевых действий на Донбассе и сделала вывод, что обе стороны конфликта используют дроны. После появления этих данных американские военные  заметили, что у них  отсутствуют автоматизированные системы ПВО ближнего радиуса действия для поражения беспилотников. Поэтому американцы в срочном порядке начали работу над созданием ЗРК малой дальности.


21 января стало известно о поставке в армию США первых комплексов оборудования для  тридцати самоходных ЗРК малой дальности IM-SHORAD. На создание комплексов IM-SHORAD из бюджета США были направлены 8 млн долларов. Пентагон планирует снабдить военные силы 144 такими установками, хотя этого количества оружия не хватит для защиты военных баз, конвоя и подразделений. Известно, что американская компания Leonardo DRS уже анонсировала первые поставки комплектов оборудования, пишет Военное обозрение.

Между тем военный обозреватель Олег Лукьянов, комментируя планы США, заметил, что этот комплекс похож на российский ракетно-пушечный «Панцирь-С». Украинцы хотели бы получить такие машины, но американцы вряд ли станут передавать свои новейшие военные системы в страну, где они могут стать трофеями противника. До сих пор США снабжали Украину исключительно устаревшей техникой, заявил эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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