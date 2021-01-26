На Украине автомат Калашникова переделали под патроны НАТО

Украинский завод «Маяк» презентовал мультикалиберную платформу под названием «КалашНаш», созданную на базе автомата Калашникова. Пресс-служба предприятия в своем Facebook, сообщая об этом, уточнила, что главная цель проведенной модернизации - перевод этого базового советского стрелкового оружия под иностранные патроны.

Эта платформа предполагает стрельбы патронами 5,45?39, 5,56?45 (223 rem), 6XC, 6,5?39 Grendel и 7,62?39.





«В мультикалиберной платформе «КалашНаш» калибр формируется сменным стволом, затвором и магазином под соответствующий патрон. Прочие детали мультикалиберной платформы подходят к любому из пяти калибров», — объясняет пресс-служба завода.

Для перехода на другой калибр потребуется две минуты - необходимо произвести замену ствола, затвора и магазина.

Отмечается, что, помимо этого, были расширены и классические функции платформы АК. В частности, украинским оружейникам удалось реализовать режим «болтовика» для ведения точной стрельбы.

МП «КалашНаш» рассчитан на использование военными, но вскоре в магазинах спортивного и охотничьего оружия он выйдет в гражданской версии.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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