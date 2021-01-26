Минобороны США: у Америки нет средств защиты против российского «Авангарда»

Сегодня, 09:10

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Минобороны США: у Америки нет средств защиты против российского «Авангарда»
Комплекс «Авангард»

Создание самого современного гиперзвукового планирующего блока «Авангард» в России в первую очередь было нацелено на поражение «теневых» центров власти на Западе, а более всего в США. С декабря 2019 года 2 таких ракетных комплекса на основе ракеты наземного базирования УР-100Н УТТХ стоят на боевом дежурстве России. Об этом сообщает «REGNUM».

Об этом сообщил бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов Майкл Гриффин, тем самым признав, что сейчас у Америки нет средств защиты против российского «Авангарда».


«В ближайшее время их будет 4. К концу года уже 6. А это уже серьезный ракетный полк. Скорость гиперзвукового блока «Авангард» достигает 9,5 километров в секунду», - рассказывает экс-заместитель.

Кроме этого Гриффин отметил, что свое гиперзвуковое оружие у США появится только к 2025 году, а то и позже. Американские эксперты убеждены, что Россия создала «Авангарды» специально для истребления теневых центров принятия решений.

Имеются в виду не те места, где проходят заседания официальных конгрессменов и чиновников. Речь идет о «глубинном государстве», группе мультимиллиардеров, которая на самом деле управляет всей Америкой, да и всем Западом.

Теперь эти люди осознали, что отсидеться в заранее подготовленных бомбоубежищах в случае войны им не удастся, так как военная разведка России быстро установит их местоположение.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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