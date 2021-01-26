В Сирии выпущенная боевиками ракета прошла рядом с российским Ми-8

Сегодня, 13:15

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В Сирии выпущенная боевиками ракета прошла рядом с российским Ми-8

Выпущенная сирийскими боевиками ракета прошла рядом с российским Ми-8.

Как сообщает портал Avia.pro, сирийские боевики выпустили по российскому Ми-8 ракету из ПЗРК, однако она пролетела лишь в непосредственной близости от вертолета. «Увернуться» от снаряда помогла установленная на воздушной машине станция оптико-электронного подавления семейства Л-370 «Витебск». Без нее, отмечают эксперты, вероятность поражения Ми-8 составляла бы почти 100%.


Это уже не первый подобный случай: в 2016 году ракета пролетела всего в нескольких десятках метров от вертолёта и снова - благодаря «Витебску». Этому есть и фотоподтверждения. По словам военных специалистов, это лишний раз подтверждает высокую эффективность использования подобных систем, а также их перспективность.

О подобных прецедентах ближневосточные СМИ сообщали и в связи с турецко-сирийским конфликтом: ракеты противника летели мимо сирийских вертолетов. Однако, до сих пор неизвестно, могут ли «Витебск» устанавливаться на вертолеты Сирии.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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