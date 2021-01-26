Российские самолеты и ЗРК сделали ВВС Венесуэлы сильнейшими в Латинской Америке

ВВС Венесуэлы можно назвать сильнейшими в Латинской Америке благодаря использованию российских многоцелевых истребителей Су-30МК2 и зенитно-ракетных комплексов С-300ВМ. Венесуэла располагает парком боевых самолетов этой модели. На вооружении страны состоят 23 истребителя Су-30МК2 поколения 4+, оснащенных ракетами воздух-воздух Р-77 с активными радиолокационными головками самонаведения, ракетами увеличенной дальности Р-27ЭР, а также крылатыми ракетами Х-31.





Самолеты, оборудованные современным радиолокационным комплексом, по показателям маневренности, дальности полета и нагрузке являются одними из лучших истребителей, которыми располагают ВВС Венесуэлы, Чили, Перу, Кубы и Бразилии.

В арсенале венесуэльских ВВС есть российский ЗРК средней дальности Бук-М2 и система ПВО С-300ВМ с дальностью поражения до 250 километров. Перу - еще одна страна Латинской Америки, которая располагает советскими и российскими самолетами четверного поколения. В этой стране есть эскадрилья из 19 МиГ-29, оборудованных современной авионикой и вооруженных ракетами Р-27 и Р-77 класса воздух-воздух.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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