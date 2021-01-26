Россия доказала эффективность своего вооружения в Сирии

Россия доказала эффективность вооружения в Сирии.

Российское оружие в Сирии стало оцениваться значительно выше. Об этом поведал полковник в отставке Виктор Баранец в ходе онлайн-конференции на тему «Демократия на крови. НАТО против всего мира». Он отметил, что российские ракеты ПВО «низвергли» над Сирией считавшиеся до этих пор совершенными израильские высокоточные бомбы.

«США называют свой самолет B-21 самым лучшим самолетом-невидимкой, однако эта технология была разработана советскими учеными. В мире нет полностью невидимых объектов, это очередной пиар-ход Штатов. Россия отлично видит западные невидимки и постоянно совершенствует разработки в этой сфере», - заявил Баранец.

Эксперт отметил, что в настоящее время НАТО активно распускают слухи о российской угрозе. Из-за этого многие европейские страны испытывают тревогу.

«Подобную политику внедряют для того, чтобы оправдать существование НАТО. Некоторые офицеры не видят мотивации борьбы за США в Афганистане, с чем и пытается бороться западная машина пропаганды», - уверен полковник.

И добавил, что военный Запад проявляет чрезмерное рвение в попытке сунуть нос в политику России, что необходимо кардинально пресекать.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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