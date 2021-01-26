Defense Express: Украине необходимо выбрать американские истребители F-16 вместо устаревших МиГ-29 и Су-27

Украинским ВВС необходимо переоснащение: истребители МиГ-29 и Су-27, представляющие сейчас украинскую армию, сильно устарели и исчерпали свои ресурсы. Об этом сообщает украинский портал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.

Так, эксперты отметили, что к 2025 году МиГ-29 и Су-27 постепенно будут выходить из оборота, а еще через пять лет будут окончательно списаны. Поэтому перед Киевом сейчас стоит задача приобретения новых истребителей, ориентируясь в этом деле на Запад.

Возможно, устаревшие истребители будут заменены американскими истребителями четвертого поколения F-16 от компании Lockheed Martin. В пользу этого предположения говорит тот факт, что в 2020 году Пентагон заключил с компанией договор на 10 лет по производству F-16 для зарубежных партнеров Вашингтона.

По словам специалистов издания, стоимость F-16 - порядка 43–55 млн долларов. В связи с этим Украине придется осторожно принимать программу по перевооружению, учитывая высокую цену американских самолетов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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