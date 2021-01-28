Россия подготовила тяжелый ударный БПЛА «Охотник» для испытаний в Сирии

Сегодня, 09:45

Анна Лисова

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Россия подготовила тяжелый ударный БПЛА «Охотник» для испытаний в Сирии
Летательный аппарат С-70 «Охотник»

Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» будет проходить испытания в Сирии. 

Этот дрон уже успешно прошел испытания на полигоне Ашулук, где поразил заданные цели, передает Аvia.pro.

Теперь же «Охотник» будут испытывать в сирийской провинции Идлиб, где его задействуют в реальных военных действиях. Дрон будет использоваться для ударов по целям противника. Возможно в Сирию «Охотник» доставят в первой половине текущего года. 

Подробной информации о характеристиках ударного БПЛА «Охотник» пока мало. Известно, что его можно использовать для атак по наземным целям. Как перехватчик применять его в Сирии нецелесообразно, отмечают аналитики, но он может быть эффективен в атаках по позициям террористов. 

Официально заявление об тестировании российского «Охотника» в Сирии не прозвучало. Но, по словам экспертов, Россия уже не раз испытывала свое новое вооружение в Сирии. В частности, там прошли испытания танка Т-14 «Армата». 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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