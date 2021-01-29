Российский дрон-камикадзе может обходить системы ПВО стран НАТО

Сегодня, 10:45

Анна Лисова

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Российский дрон-камикадзе может обходить системы ПВО стран НАТО

Российский дрон-камикадзе KYB может обходить системы ПВО стран НАТО. 

Этот беспилотник является эффективным средством нанесения ударов по позициям противника, которые прикрывают комплексы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. При его создании применены технологии, которые позволяют ему обходить радары потенциальных противников России. То есть, его можно запускать при необходимости атаковать районы размещения средств ПВО, пишет Аvia.pro.


KYB оснащен зарядом мощностью в 3 кг в тротиловом эквиваленте. Используя несколько таких дронов можно полностью ликвидировать районы с развернутыми средствами ПВО.

Несколько источников сообщили, что российские беспилотники KYB довольно успешно начали применять в Сирии. Там они были задействованы для уничтожения позиций джихадистов и поражения бронетехники. Но официально Минобороны РФ эту информацию не комментирует. Тем не менее, известно, что Россия уже не раз тестировала свое вооружение в условиях реальных боевых действий на территории Сирии. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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