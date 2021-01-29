Российский дрон-камикадзе может обходить системы ПВО стран НАТО

Российский дрон-камикадзе KYB может обходить системы ПВО стран НАТО.

Этот беспилотник является эффективным средством нанесения ударов по позициям противника, которые прикрывают комплексы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. При его создании применены технологии, которые позволяют ему обходить радары потенциальных противников России. То есть, его можно запускать при необходимости атаковать районы размещения средств ПВО, пишет Аvia.pro .

KYB оснащен зарядом мощностью в 3 кг в тротиловом эквиваленте. Используя несколько таких дронов можно полностью ликвидировать районы с развернутыми средствами ПВО.

Несколько источников сообщили, что российские беспилотники KYB довольно успешно начали применять в Сирии. Там они были задействованы для уничтожения позиций джихадистов и поражения бронетехники. Но официально Минобороны РФ эту информацию не комментирует. Тем не менее, известно, что Россия уже не раз тестировала свое вооружение в условиях реальных боевых действий на территории Сирии.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529