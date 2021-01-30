Корабли ВМФ России провели стрельбы в Черном море рядом с кораблями США

Вчера, 20:55

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Корабли ВМФ России провели стрельбы в Черном море рядом с кораблями США

Корабли ВМФ России провели стрельбы в Чёрном море под носом у кораблей США.

Российский ВМФ развернул в Черном море масштабные манёвры. Сюда же недавно подтянулись и корабли ВМС США. Известно, что российские военные задействовали в учениях корабли, авиацию Су-30 и Су-24 и береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бал». Министерство обороны России официально сообщило о начале масштабных военных манёвров.

В свете этих событий украинские СМИ заговорили о серьезной накаленности обстановки и провокациях со стороны Москвы из-за зашедших в воды эсминцев США «Дональда Кука», а затем и «Портера».


«Россияне отреагировали остро. Они отправили к месту дислокации корабля истребители Су-30, а также начали имитировать удары по надводным целям с помощью мощных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал», - пишут в одном из изданий Украины.

Российские же ВС ставили перед собой цель отработать нанесение ударов по надводным целям, принципов артиллерийского боя, а также радиоэлектронной борьбы.

Сообщается также, что американцы, чтобы контролировать ситуацию, запустили самолёт радиолокационного обнаружения E-3 Sentry.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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