National Interest: Новая китайская машина Z способна устраивать контролируемые ядерные взрывы

Сегодня, 00:40

Ольга Громова

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National Interest: Новая китайская машина Z способна устраивать контролируемые ядерные взрывы

Новейшая гонка вооружений между США и Китаем продолжается. Сейчас она представляет из себя соперничество в разработке гигантских машин для проведения ядерных взрывов.

Китай создает устройство, похожее на американскую машину Z. Она будет способна воссоздать условия ядерной бомбы, но в контролируемых лабораторных условиях, пишет журнал National Interest.

Согласно информации Сандийской национальной лаборатории в Альбукерке, Z Pulsed Power Facility «является самым мощным и эффективным лабораторным источником излучения в мире».

Поясняется, что устройство использует сильные магнитные поля для того, чтобы получить высокие температуру, давление и мощные рентгеновские лучи для исследований в области науки с высокой плотностью энергии.


Отмечается, что американская машина Z создает условия, которых нет больше нигде на Земле. Пока нет, подчеркивают авторы, но вскоре могут появиться. Подобные условия создаются на юго-западе Китая - в городе Мяньян. Там Китайская академия инженерной физики разрабатывает ядерное оружие. Аналог американской машины Z, спроектирован для производства порядка 60 миллионов джоулей энергии.

«С таким количеством энергии мы можем нагреть цель до температуры более 100 миллионов градусов по Цельсию», – похвастался китайский физик-ядерщик, особенно подчеркнув, что устройство превзойдет машину в Сандии по всем параметрам.

США в курсе того, что такая разработка Поднебесной ведется, но ее пока никак не комментирует. Однако, отмечает американский журнал, строительство мощностей для разработки новых ядерных бомб ускоряется по мере роста напряженности между США и Китаем.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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