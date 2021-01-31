Российские военные зажали в территориальных водах Украины два корабля ВМС США

Военные РФ зажали в территориальных водах Украины два корабля ВМС США.

Последствия провокаций со стороны ВС США в акватории Черного моря оказались весьма серьезными: в территориальных водах Украины российские военные зажали два американских корабля - «Porter» и «Laramie». Такими маневрами россияне фактически не допустили корабли американского флота к нейтральным водам Чёрного моря. Об этом сообщает издание Avia.pro.





Уточняется, что изначально американцы намеревались провести военные учения с Украиной на юго-западе крымского побережья. Однако зону учений пришлось перенести в территориальные воды Украины. Судя по последнему факту, обе стороны остерегались потенциального ответа со стороны России на похожие провокации поблизости Крыма.

Как стало известно, в учебных маневрах участвовали со стороны США два корабля и со стороны Украины - три корабля и средства морской авиации. Что именно отрабатывалось во время учений, пока достоверно неизвестно, поскольку ни от одной из сторон комментариев не поступало.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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