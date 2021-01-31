Российские военные зажали в территориальных водах Украины два корабля ВМС США

Вчера, 19:55

0

Image 16+
Российские военные зажали в территориальных водах Украины два корабля ВМС США

Военные РФ зажали в территориальных водах Украины два корабля ВМС США.

Последствия провокаций со стороны ВС США в акватории Черного моря оказались весьма серьезными: в территориальных водах Украины российские военные зажали два американских корабля - «Porter» и «Laramie». Такими маневрами россияне фактически не допустили корабли американского флота к нейтральным водам Чёрного моря. Об этом сообщает издание Avia.pro. 

Уточняется, что изначально американцы намеревались провести военные учения с Украиной на юго-западе крымского побережья. Однако зону учений пришлось перенести в территориальные воды Украины. Судя по последнему факту, обе стороны остерегались потенциального ответа со стороны России на похожие провокации поблизости Крыма.

Как стало известно, в учебных маневрах участвовали со стороны США два корабля и со стороны Украины - три корабля и средства морской авиации. Что именно отрабатывалось во время учений, пока достоверно неизвестно, поскольку ни от одной из сторон комментариев не поступало. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Российские военные зажали в территориальных водах Украины два корабля ВМС США

Вчера, 19:55

National Interest: Новая китайская машина Z способна устраивать контролируемые ядерные взрывы

Вчера, 00:40

Корабли ВМФ России провели стрельбы в Черном море рядом с кораблями США

30-01-2021, 20:55

Российский дрон-камикадзе может обходить системы ПВО стран НАТО

29-01-2021, 10:45

Россия подготовила тяжелый ударный БПЛА «Охотник» для испытаний в Сирии

28-01-2021, 09:45

Defense Express: Украине необходимо выбрать американские истребители F-16 вместо устаревших МиГ-29 и Су-27

26-01-2021, 22:40

Россия доказала эффективность своего вооружения в Сирии

26-01-2021, 21:35

Российские самолеты и ЗРК сделали ВВС Венесуэлы сильнейшими в Латинской Америке

26-01-2021, 15:30

Минобороны США: у Америки нет средств защиты против российского «Авангарда»

26-01-2021, 09:10

Война на Донбассе заставила США создать новый ЗРК

25-01-2021, 20:55

Китай: Установка РЛС в Крыму поможет России контролировать страны НАТО

25-01-2021, 20:10

Военные силы США успешно испытали воздушный авианосец

25-01-2021, 08:00

США защитят своих союзников на Ближнем Востоке и в Европе «Железным куполом»

25-01-2021, 00:20

Финляндия провела одновременный запуск 240 ракет у границ России

24-01-2021, 18:35

Издание Forbes объяснило неспособность России построить авианосец

24-01-2021, 11:20

ВМФ России опустился до уровня Южной Кореи

23-01-2021, 12:25

NetEase: Россия жестко отреагирует на приближение авианосцев США к своим берегам

22-01-2021, 20:55

На Западе заявили, что у России есть качественный ответ на секретное оружие США

22-01-2021, 18:05

Издание National Interest рассказало о новом гениальном оружии России

19-01-2021, 15:10

В США рассказали, чем Вашингтон планирует ответить России на «Искандер-М»

17-01-2021, 10:35

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров