Турция решила построить собственный авианосец

Вчера, 10:35

Анна Лисова

0

Image 16+
Турция решила построить собственный авианосец
Корабль класса HMS Queen Elizabeth

После того как Великобритания отказалась продавать Турции корабль класса HMS Queen Elizabeth, Анкарой было принято решение создать собственный авианосец. 

Турция решила создать собственный военный корабль с возможностью короткого взлета и вертикальной посадки, о чем сообщило со ссылкой на источник издание Middleeasteye.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что авианосец получит название TCG Anadolu. По словам Эрдогана, его строительство начнется в ближайшее время. И это позволит в дальнейшем стране реализовать при необходимости не один подобный проект. 

Отметим, на авианосце Queen Elizabeth разместили самое большое количество боевых кораблей. Это военное судно возглавляет британскую ударную группу авианосцев НАТО. Сейчас Queen Elizabeth следует на учения в Северном море, которые проведут силы НАТО. На борту авианосца расположились две эскадрильи истребителей-невидимок F-35B, 617-я эскадрилья ВВС Великобритании (The Dambusters) и корпус морской пехоты США VMFA-211 (The Wake Island Avengers).

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Военные НАТО сбросили в Югославии 15 тонн урановых снарядов

Сегодня, 01:05

Захваченный в Ливии российский «Панцирь-С1» передать США мог Эрдоган

Вчера, 14:35

«The Drive»: Россия может полностью взять под контроль ситуацию в Черном море

Вчера, 13:50

Американский истребитель F-35 одержал победу над российской ПВО

Вчера, 11:15

Турция решила построить собственный авианосец

Вчера, 10:35

Российский Су-24 10 минут издевался над американским ракетным эсминцем «Дональд Кук»

Вчера, 10:30

Азербайджан во время войны в Карабахе уничтожил новейшую российскую РЭБ «Репеллент»

Вчера, 08:10

Адмирал ВМС США призвал готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем

Вчера, 00:40

Бывший министр ВМС США призвал не считать Россию ядерной бензоколонкой

2-02-2021, 20:15

Американский противолодочный самолет подлетел на опасное расстояние к российским подлодкам в Средиземном море

2-02-2021, 16:15

Истребители ВВС Великобритании сбросили авиабомбы на цели в Ираке

2-02-2021, 16:00

В США протестировали истребители F-15E с достающей до Сибири стелс-ракетой

1-02-2021, 15:50

В Армении назвали переломный момент боев за Нагорный Карабах

1-02-2021, 13:20

Истребители F-16 и бомбардировщики B-52 отработали нанесение ударов по морским целям в Черном море

1-02-2021, 10:35

США подготовили для России «ядерный план Барбаросса»

31-01-2021, 12:05

В Кении массированным ракетным ударом уничтожена американская военная база

31-01-2021, 09:50

Обнародован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области

30-01-2021, 16:30

Эксперт рассказал, как США охотятся за российским оружием

30-01-2021, 14:05

Эксперты рассказали о преимуществах Японии после захвата Курильских островов

30-01-2021, 12:00

Eurasia Review: ядерная война между Россией и НАТО может начаться в Прибалтике

29-01-2021, 22:45

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров