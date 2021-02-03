Турция решила построить собственный авианосец

После того как Великобритания отказалась продавать Турции корабль класса HMS Queen Elizabeth, Анкарой было принято решение создать собственный авианосец.

Турция решила создать собственный военный корабль с возможностью короткого взлета и вертикальной посадки, о чем сообщило со ссылкой на источник издание Middleeasteye.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что авианосец получит название TCG Anadolu. По словам Эрдогана, его строительство начнется в ближайшее время. И это позволит в дальнейшем стране реализовать при необходимости не один подобный проект.





Отметим, на авианосце Queen Elizabeth разместили самое большое количество боевых кораблей. Это военное судно возглавляет британскую ударную группу авианосцев НАТО. Сейчас Queen Elizabeth следует на учения в Северном море, которые проведут силы НАТО. На борту авианосца расположились две эскадрильи истребителей-невидимок F-35B, 617-я эскадрилья ВВС Великобритании (The Dambusters) и корпус морской пехоты США VMFA-211 (The Wake Island Avengers).

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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