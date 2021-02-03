Частично скопированный индусами истребитель Су-57 показали на Международном авиасалоне в Индии

Вчера, 10:50

Ольга Громова

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Частично скопированный индусами истребитель Су-57 показали на Международном авиасалоне в Индии

Частично скопированный с российского Су-57 истребитель был замечен на выставочном стенде Международного авиасалона в Индии. На это обратило внимание издание Avia.pro.

Попытка Индии начать разрабатывать и производить собственные истребители может привести к охлаждению отношений с Россией. На недавно открывшемся международном авиасалоне в Бангалоре выставлен истребитель TEDBF (Twin Engine Deck Based Fighter). Предполагается, что этот палубный самолет придется на замену истребителям МиГ-29К, которые есть на вооружении Индии. Вот только его передняя часть, как подчеркивают авторы издания, полностью скопирована с российского Су-57.

Если сравнить фотографии двух самолетов, сомнения в плагиате со стороны индийских разработчиков, практически, отпадают.

Впрочем, практика копировать чужие разработки для Индии не нова. Так, на авиасалоне можно увидеть и очевидную копию истребителя США пятого поколения -  F-35. Индийская копия носит название АМСА.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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