Российская экипировка «Сотник» способна выдержать прямое попадание пули калибра 12.7 мм

Экипировка «Сотник» способна выдержать прямое попадание пули калибра 12.7 мм.

В России быстрыми темпами идет разработка новейшей экипировки, аналогов которой в мире пока не существует. Имеется ввиду защитная экипировка 4-го поколения «Сотник», который должен заменить «Ратник». Разработчики обещают, что такая защита, созданная по самым передовым технологиям, будет способна выдержать попадание пули калибра 12,7 мм. Об этом сообщает издание Task & Purpose.

Как уточнили обозреватели издания, для брони планируется использовать легкое полимерное волокно. При этом мощная защита не будет сковывать движения военных, а также позволит переносить и дополнительный вес в ходе выполнения спецзаданий.

«В то время как перспектива футуристического боевого костюма, способного справиться с патронами 50 калибра, кажется чем-то из научной фантастики, российские военные совершенно серьезно относятся к этому», - сказал по этому поводу аналитик-исследователь, специализирующийся на военных разработках в России Сэмюэль Бендетт.

Новое защитное обмундирование планируют представить на вооружение уже в 2025 году. По мнению экспертов, эта дата говорит о том, что основная работа уже близится к завершению, а сама броня, скорее всего, сейчас проходит испытания.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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