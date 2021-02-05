Россия перебросила на север Сирии большую колонну военной техники

В сирийский город Айн Исса вошла большая колонна российской военной техники.

Источник сообщил, что в составе колонны было не менее 16 военных транспортных средств, в том числе и бронетранспортеры БТР-82А. Также в колонне были бронеавтомобили и армейские грузовики.

Ситуация в Айн Иссе обостряется уже несколько месяцев. Город пытаются захватить протурецкие джихадисты. Они предприняли уже далеко не одну попытку войти в город.





Чтобы не дать им взять этот населенный пункт под свой контроль, российские военные решили усилить свою группировку. Общее число российских военных в Айн Иссе уже превышает тысячу человек. Поэтому можно говорить о том, что Россия готовится к возможному серьезному столкновению с боевиками в этой части Сирии.

При этом российские военные осуществляют авиаудары по позициям террористов в Идлибе. Они уничтожили часть техники, которую боевики получили от турецких военных.

Поддержка России позволяет сирийской армии восстанавливать контроль на все большей территорией страны. В Идлибе процесс освобождения от боевиков идет медленно. Тем не менее, после срывов договоренностей о деэскалации, проводятся операции, нацеленные на восстановление контроля Дамаска над всей территорией Сирии.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529