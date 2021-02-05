Россия перебросила на север Сирии большую колонну военной техники

Сегодня, 10:05

Анна Лисова

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Россия перебросила на север Сирии большую колонну военной техники

В сирийский город Айн Исса вошла большая колонна российской военной техники. 

Источник сообщил, что в составе колонны было не менее 16 военных транспортных средств, в том числе и бронетранспортеры БТР-82А. Также в колонне были бронеавтомобили и армейские грузовики.

Ситуация в Айн Иссе обостряется уже несколько месяцев. Город пытаются захватить протурецкие джихадисты. Они предприняли уже далеко не одну попытку войти в город. 

Чтобы не дать им взять этот населенный пункт под свой контроль, российские военные решили усилить свою группировку. Общее число российских военных в Айн Иссе уже превышает тысячу человек. Поэтому можно говорить о том, что Россия готовится к возможному серьезному столкновению с боевиками в этой части Сирии. 

При этом российские военные осуществляют авиаудары по позициям террористов в Идлибе. Они уничтожили часть техники, которую боевики получили от турецких военных. 

Поддержка России позволяет сирийской армии восстанавливать контроль на все большей территорией страны. В Идлибе процесс освобождения от боевиков идет медленно. Тем не менее, после срывов договоренностей о деэскалации, проводятся операции, нацеленные на восстановление контроля Дамаска над всей территорией Сирии. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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