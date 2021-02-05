Над российской авиабазой в Сирии замечен редкий военный самолет Ан-24КПА

В Сирии рядом с российской авиабазой замечен странный и редкий военный самолет.

Информация о нем есть на ресурсах, которые занимаются мониторингом ситуации, передает Аvia.pro .

Первые предположения были, что это самолет США, который направлен для проведения разведывательных полетов вблизи российских военных баз на Ближнем Востоке. Но потом стало известно, что это Ан-24КПА.

Ан-24КПА создан для осуществления летных проверок наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, а также систем светосигнального оборудования. На нем установлены системы, которые позволяют определить точность функционирования неземных средств связи.

Эксперты отмечают, что на авиабазу Хмеймим часто самолеты садятся со второй и более попыток. Возможно это объясняется тем, что там работает аппаратура, создающая дополнительные помехи. Но официально информации о работе такой аппаратуры не предоставлялось.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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