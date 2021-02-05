Над российской авиабазой в Сирии замечен редкий военный самолет Ан-24КПА

Сегодня, 13:45

Анна Лисова

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Над российской авиабазой в Сирии замечен редкий военный самолет Ан-24КПА

В Сирии рядом с российской авиабазой замечен странный и редкий военный самолет. 

Информация о нем есть на ресурсах, которые занимаются мониторингом ситуации, передает Аvia.pro.

Первые предположения были, что это самолет США, который направлен для проведения разведывательных полетов вблизи российских военных баз на Ближнем Востоке. Но потом стало известно, что это Ан-24КПА. 

Ан-24КПА создан для осуществления летных проверок наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, а также систем светосигнального оборудования. На нем установлены системы, которые позволяют определить точность функционирования неземных средств связи. 

Эксперты отмечают, что на авиабазу Хмеймим часто самолеты садятся со второй и более попыток. Возможно это объясняется тем, что там работает аппаратура, создающая дополнительные помехи. Но официально информации о работе такой аппаратуры не предоставлялось. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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