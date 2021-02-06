В Сирии неизвестные атаковали ракетами три турецкие базы

В Сирии обстреляли сразу три базы турецких военных, в результате чего они были частично разрушены.

Издание Rojava Network сообщает, что ракетный удар был нанесен по базам, которые Турция развернула севернее сирийского город Айн Исса.

В результате удара базы были частично разрушены, несколько военнослужащих погибли, а также есть раненные.

Уже установлено, что удар по турецким базам наносился с юго-восточного направления, где ранее располагались силы САА и Ирана. Ответственность за удар не взяла на себя ни она сторона.

Больше подробностей по этих обстрелах нет. Но известно, что незадолго до обстрелов турецкие военные хотели передать боевикам вооружение, которое было переброшено из Турции. Они обстреляли артиллерийские установки позиции сирийской армии, возможно для того, чтобы беспрепятственно провести передачу вооружения.

Эксперты отмечают, что ситуация вокруг сирийского города Айн Исса остается довольно напряженной. Протурецкие силы все еще пытаются захватить этот населенный пункт. При этом Россия продолжает наращивать свои силы там, куда уже переброшено около тысячи российских военнослужащих.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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