В США рассказали о неспособности России создать МиГ-41

Проект МиГ-41 в России может провалиться, предполагает военный эксперт Петру Бутовски.

На страницах американского журнала Aviation Week & Space Technology он объяснил причины того, что указывает на возможный провал плана по созданию перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП), известного как МиГ-41, пишет Лента.Ру .

Ранее стало известно, что Минобороны хочет к 2030 году заменить истребители-перехватчики МиГ-31 на МиГ-41.





«Для России этот срок настолько далек, что трудно что-либо прогнозировать. Современные тенденции в российской экономике и авиационной отрасли указывают на то, что Россия не сможет позволить себе такой самолет», — отметил Бутовски.

Поэтому, по прогнозам Бутовски, частично функции ПАК ДП передадут истребителю пятого поколения Су-57. Эксперт предполагает, что парк МиГ-31 будет модернизирован и эти истребители смогут оставаться в строю после 2030 года.

Возможно также, что Россия начнет создавать легкий истребитель совместно с ОАЭ, поскольку там заявляли о планах обзавестись таким типом военных самолетов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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