В США рассказали о неспособности России создать МиГ-41

Сегодня, 14:50

Анна Лисова

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В США рассказали о неспособности России создать МиГ-41

Проект МиГ-41 в России может провалиться, предполагает военный эксперт Петру Бутовски. 

На страницах американского журнала Aviation Week & Space Technology он объяснил причины того, что указывает на возможный провал плана по созданию перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП), известного как МиГ-41, пишет Лента.Ру

Ранее стало известно, что Минобороны хочет к 2030 году заменить истребители-перехватчики МиГ-31 на МиГ-41. 

«Для России этот срок настолько далек, что трудно что-либо прогнозировать. Современные тенденции в российской экономике и авиационной отрасли указывают на то, что Россия не сможет позволить себе такой самолет», — отметил Бутовски. 

Поэтому, по прогнозам Бутовски, частично функции ПАК ДП передадут истребителю пятого поколения Су-57. Эксперт предполагает, что парк МиГ-31 будет модернизирован и эти истребители смогут оставаться в строю после 2030 года. 

Возможно также, что Россия начнет создавать легкий истребитель совместно с ОАЭ, поскольку там заявляли о планах обзавестись таким типом военных самолетов. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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