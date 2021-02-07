В Китае раскрыли особенность современного флота России

В Китае раскрыли феномен современного флота России.

Военные аналитики из Sohu (Китай) считают, что собственная тактика по развитию своих военно-морских сил помогает России противодействовать господству США на море даже несмотря на самый мощный парк авианосцев в мире, которым обладает США.

Во времена СССР российский флот был грозной силой, однако распад страны имел и для него сокрушительные последствия: Черноморский судостроительный завод, где строились самые крупные советские корабли, остался в Николаеве (Украина).

В ВМФ РФ по-прежнему на службе имеются большие корабли советской эпохи: атомный ракетный крейсер «Петр Великий», крейсеры проекта 1164 «Атлант» (по кодификации НАТО – Slava class), авианосец «Адмирал Кузнецов». Однако ставку Москва все же сделала на строительство судов нового типа, а также на модернизацию существующих.

«В последние годы в российском флоте можно наблюдать довольно странное явление, – отмечают обозреватели китайского издания. – Мы видим, что многие небольшие корабли, как правило, имеют мощное вооружение: такой внушительный арсенал трудно сопоставить со скромными размерами судов», - обратили внимание китайцы на интересную стратегию россиян.

Так, в качестве наглядного примера авторы привели корвет «Гремящий», что недавно приняли на вооружение в РФ. Это судно впервые получило двигатель отечественного производства. Вместе с тем этот не самый большой корабль с водоизмещением примерно 2 200 тонн получил также и опасное, разрушительное оружие - универсальный комплекс 3С14, способный поражать неприятеля крылатыми ракетами «Калибр» и противокорабельными «Ониксами». По словам китайских авторов, у «Гремящего» большие перспективы.

«В планах России – вооружить «Гремящий» гиперзвуковой противокорабельной ракетой «Циркон» с дальностью поражения до 1000 километров. Такие ракеты способны нанести сокрушительный удар авианосцу», – отметили в Sohu.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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