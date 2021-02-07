Американская авиация попала под атаку российских систем РЭБ в Сирии и Крыму

Вчера, 20:35

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Американская авиация попала под атаку российских систем РЭБ в Сирии и Крыму

Российские системы РЭБ расстреляли американский военный самолёт у границ Крыма.

Как сообщил портал Avia.pro, американские военные самолёты, которые были замечены у крымских границ и авиабазы «Хмеймим», вели себя несколько нестандартно. Так, было замечено нарушение границ воздушного пространства в южной части Крыма, а также рядом с сирийской «Хмеймим». Однако это было обусловлено не очередной провокацией американцев, а применением ВС России средств радиоэлектронного подавления, которое и показало пересечение рубежей, чего на самом деле не произошло.


Как отметили военные специалисты, и в Крыму, и на военной авиабазе в Сирии действительно имеются комплексы российских РЭБ, которым под силу нарушать работу GPS. Вероятно, россияне таким образом намеревались послать помехи для разведывательных американских самолетов.

«Возможностей российских средств РЭБ хватает не только для того, чтобы помешать работе специального оборудования, установленного на американских военных самолётах, но и вполне достаточно для того, чтобы нарушить нормальный полёт самолёта (заманить его в воздушное пространство России и сбить) либо же нарушить работу бортовых систем», - объяснил эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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