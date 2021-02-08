Истребитель Су-57 способен ослеплять систему ПВО НАТО

Сегодня, 08:50

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Истребитель Су-57 способен ослеплять систему ПВО НАТО

Американские эксперты издания Military Watch признали, что новейший российский истребитель Су-57 может доставить много неприятностей противовоздушной обороне НАТО. 

Ранее создатели многоцелевого истребителя заявляли, что главным его назначением является не уничтожение самолетов противника, а подавление вражеских систем ПВО. Причем выводить их из строя они будут при помощи ослепления.

Как отмечают американские эксперты, Су-57 оснащен мощным набором радиолокационной аппаратуры, что позволяет истребителю наносить точные удары на далеких расстояниях. Именно благодаря этому свойству специалисты прозвали его «воздушным снайпером», проведя аналогию с американским истребителем F-14 «Томкэт», находившимся на вооружении США до 2006 года.


Кроме этого, благодаря тому, что Су-57 обладает функцией малозаметности, система противовоздушной обороны противника просто не сможет его распознать. Также американские журналисты подтвердили свои домыслы по поводу использования истребителя в качестве воздушного снайпера тем, что Россия планирует выпустить Су-57 в ограниченных количествах с ограничением экспорта.

Однако ранее генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что Россия готова продать истребитель Су-57 исключительно своим стратегическим партнерам и только в случае их максимальной заинтересованности.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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