Истребитель Су-57 способен ослеплять систему ПВО НАТО

Американские эксперты издания Military Watch признали, что новейший российский истребитель Су-57 может доставить много неприятностей противовоздушной обороне НАТО.

Ранее создатели многоцелевого истребителя заявляли, что главным его назначением является не уничтожение самолетов противника, а подавление вражеских систем ПВО. Причем выводить их из строя они будут при помощи ослепления.

Как отмечают американские эксперты, Су-57 оснащен мощным набором радиолокационной аппаратуры, что позволяет истребителю наносить точные удары на далеких расстояниях. Именно благодаря этому свойству специалисты прозвали его «воздушным снайпером», проведя аналогию с американским истребителем F-14 «Томкэт», находившимся на вооружении США до 2006 года.

Кроме этого, благодаря тому, что Су-57 обладает функцией малозаметности, система противовоздушной обороны противника просто не сможет его распознать. Также американские журналисты подтвердили свои домыслы по поводу использования истребителя в качестве воздушного снайпера тем, что Россия планирует выпустить Су-57 в ограниченных количествах с ограничением экспорта.

Однако ранее генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что Россия готова продать истребитель Су-57 исключительно своим стратегическим партнерам и только в случае их максимальной заинтересованности.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529