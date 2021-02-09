Фотограф показал американский бомбардировщик-невидимку вблизи

Авиационный фотограф Скотт Крамер снял бомбардировщик-«невидимку» Northrop B-2 Spirit, показав таким образом, как выглядит самолет, который построен по схеме «летающее крыло», вблизи.

Издание The Drive отметило, что Northrop B-2 Spirit, который можно назвать сложной машиной, выглядит как потусторонний. Он напоминает действующую декорацию фантастического голливудского фильма.

Несмотря на необычный внешний вид, B-2 Spirit, который создавался для нанесения ядерных ударов, является смертоносным оружием. Аэродинамическая форма самолета позволяет уменьшить показатель радиолокационной заметности. Благодаря снимку можно увидеть различные швы и датчики в нижней части фюзеляжа.

В Northrop B-2 Spirit, который является самым дорогим самолетом за всю историю авиации, используются технологии малозаметности. Речь идет о покрытии радиопоглощающими материалами и экранировании реактивных струй двигателей. Стоимость программы B-2 на 1997 год оценивалась в $45 млрд. Бомбардировщик может быть оснащен восемью тактическими крылатыми ракетами AGM-137 TSSAM с пониженной радиолокационной заметностью или восемью крылатыми ракетами AGM-158 JASSM, или восемью планирующими бомбами AGM-154 JSOW.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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