На вооружении армии России могут появиться тропосферные комплексы РЭБ

Уникальные комплексы РЭБ, работающие по принципу тропосферного распространения, может получить на вооружение российская армия. Известно, что разработчики уже начали проектировку новейших систем, которые по техническим характеристикам и мощностям будут на порядок выше знаменитых РЭБ «Красуха», информирует «Avia.pro».

Предполагается, что тропосферные комплексы РЭБ будут идентифицировать и поставлять помехи противнику непосредственно через тропосферные слои — благодаря этому не только увеличится радиус поражения, но и появится возможность наделять радары противника очень сильными помехами. Причем в этом случае противник не сможет опознать, откуда именно поступают помехи. Ключевым отличием тропосферных комплексов РЭБ может стать хитрая система воздействия на радары противника – не прямое воздействие, а отправка радиоэлектронных сигналов в тропосферу. Там посланный сигнал будет отражаться и уже потому попадать на радары противника, забивая их эфир.

Такая технология поможет даже заглушить GPS, а также помешать управлению беспилотными летательными аппаратами и прервать связь со спутниками. Сроки поставки на вооружения таких тропосферных РЭБ пока очень расплывчаты — предполагается, что на разработку и внедрение новых РЭБ понадобится от 3 до 5 лет.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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