Российские средства РЭБ могут полностью оглушить европейский блок НАТО

Сегодня, 06:40

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Российские средства РЭБ могут полностью оглушить европейский блок НАТО

В последнее время местные и зарубежные СМИ все чаще стали публиковать «фантастические» планы стран НАТО, касающихся противостояния с Россией. Самыми популярными из них являются сценарии военного конфликта, которые начинаются в акватории Черного моря. Или же модель польских военных, которые при помощи виртуальных учений атакуют Калининградскую область. Однако финал у этих планов лишь один: для Европы исход любого боя с Россией плачевен. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Как утверждают российские эксперты, при атаке на водах Черного моря российская армия разобьет американцев за 5 минут, а в случае с нападением поляков на Калининград Россия полностью завоюет Варшаву за 5 дней. Это говорит о том, что на данный момент страны Североатлантического альянса не готовы составить РФ достойную конкуренцию.


Так, например, американский аналитик Дэвис Экс в статье журнала National Interest предсказал европейским странам в составе НАТО полное отсутствие связи в случае войны с Россией. Все потому, что средства РЭБ противника считаются самыми мощными в мире и способны полностью оглушить весь европейский блок НАТО.

Однако другой российский эксперт, капитан первого ранга в отставке Владимир Гундаров объяснил, что смысла в блокировке связи нет.

«Полностью блокировать связь бессмысленно. Всегда существуют защищенные каналы. Больше эффекта дает использование средств РЭБ для создания помех в работе определенных приборов. Тем более российские разработки позволяют накрывать помехами дальность до 200 километров», - заключил аналитик.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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