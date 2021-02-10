В Японии моряки попытались починить подводную лодку и сломали ее еще больше

В Японии подводники попытались починить субмарину, но окончательно вывели ее из строя.

Несколько суток назад японская подводная лодка столкнулась с гражданским морским судном, передает Аvia.pro .

Повреждения, которые получила субмарина, были довольно серьезные. В частности, был сломан один из рулей. Подводники, пытаясь его отремонтировать, доломали рулевую лопасть. И теперь подводную лодку придется ставить на длительный ремонт, который может затянуться примерно на год.

В Сеть попали снимки субмарины после повреждения, и после «ремонта». В результате неосторожных действий подводников, которые проводили ремонт, лопасть руля была разрушена полностью.

Этот инцидент тут же высмеяли пользователи, назвав японский флот «самым бесполезным в мире».

Стоит отметить, что в Токио пока не дают никаких комментариев касательно произошедшего.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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