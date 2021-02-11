Военные Турции оказались причастны к новому удару по российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии

Сегодня, 10:00

Ольга Громова

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Военные Турции оказались причастны к новому удару по российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии

К новому удару по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в сирийской провинции Латакия, причастны военные Турции. Об этом заявляют авторы интернет-ресурса «АвиаПро».

Массированному ракетному обстрелу с применением реактивных систем залпового огня большой дальности российский военный аэродром подвергся двое суток назад. По некоторой информации, были применены турецкие комплексы TRG-300 Kasirga, которым под силу наносить удары с расстояния в 120 километров. Эта РСЗО, как утверждается, прибыла в Сирию недавно - в составе турецкого военного конвоя.


Издание акцентирует внимание на том, что без должного обучения протурецкие боевики не могли самостоятельно использовать данное оружие. На основе этого был сделан вывод о том, что за атакой на российскую авиабазу стоят именно военные Турции.

По факту нападения на «Хмеймим» в Сирии сейчас проводится расследование.

«Данный факт вероятно указывает на то, что в оборонном ведомстве страны подозревают Турцию в нападении на российский военный аэродром и сейчас пытаются отыскать какие-либо доказательства», - предполагает издание.

А незадолго до атаки, о которой идет речь, в небе над провинцией Идлиб были засечены турецкие дроны-разведчики.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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