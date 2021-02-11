Крымские танкисты показали танк Т-72Б3 изнутри

Крымские танкисты показали танк Т-72Б3, принимающий участие в подготовке к АрМИ, изнутри. Видео появилось на YouTube-канале «Звезды».

«Разогреть машину за 70 секунд. Этого времени достаточно, чтобы включился комплекс управления огнем "Сосна-У". И заработали все остальные системы танка Т-72Б3», — сказано в подписи к ролику.

Отмечается, что набранные на этих маневрах баллы помогут определиться с участниками «Танкового биатлона».

В январе нынешнего года военный эксперт Виктор Мураховский со ссылкой на документ Минобороны «О порядке введения тепловизионных камер отечественного производства в прицельные комплексы изделий Т-72БЗМ…» проинформировал о том, что России удалось импортозаместить тепловизионные матрицы, которые применяются в серийном производстве бронетехники.

В конце прошлого года появились сведения о том, что Т-72Б3 будут защищать Курилы. Ключевое преимущество таких танков в сочетании оптико-электронных прицелов и управляемых ракет, выпускаемых из ствола.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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